За последние четыре дня силы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль большую часть восточного Бахмута. Река Бахмутка в центре города теперь определяет линию фронта.

Об этом сообщается в свежей сводке британской разведки.

По ее данным, украинские силы удерживают западную часть города и разрушили ключевые мосты через реку, протекающую с севера на юг через полосу открытой местности шириной 200–800 метров.

Поскольку украинские подразделения могут вести огонь из укрепленных зданий в западной части города, этот район превратился в зону боевых действий, что, вероятно, создаст большую проблему для сил "Вагнера", пытающихся продолжить лобовое наступление в западном направлении.

Тем не менее, украинские силы и их линии снабжения на западе остаются уязвимыми для продолжающихся попыток России обойти защитников с севера и юга, делает заключение британская разведка.

Ранее ISW заявил об успехах россиян в Бахмуте и их продвижении на территорию завода АЗОМ.

А украинский Генштаб сообщал, что РФ усиленно атакует украинские позиции в Бахмуте и на юго-западе от города.

Война в Украине продолжается уже 381-й день. Мы следим за новостями 11 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 380-го дня войны. Украина продолжает переживать последствия ракетных ударов. Опубликованные кадры указывают, что "Вагнер", вероятно, захватил село Дубово-Васильевка к северо-западу от Бахмута, что может использоваться для более широкого окружения ВСУ. Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины состоится через два месяца. А в Киеве на Майдане масштабно прощались с одним из лидеров "Правого сектора" Дмитрием Коцюбайло (позывной Да Винчи).

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