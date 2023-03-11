Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский посетил Бахмут в пятый раз с конца февраля. Там он в очередной раз сделал заявление, что оборона города необходима для подготовки весеннего контрнаступления украинской армии.

"Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами", - заявил Сырский.

Тем временем британская разведка сообщает, что "вагнеровцы" продвигаются в Бахмуте, а линия фронта уже проходит по реке в центре города.

ISW также заявляет об успехах россиян в Бахмуте и их продвижении на территорию завода АЗОМ.

Война в Украине продолжается уже 381-й день. Мы следим за новостями 11 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 380-го дня войны. Украина продолжает переживать последствия ракетных ударов. Опубликованные кадры указывают, что "Вагнер", вероятно, захватил село Дубово-Васильевка к северо-западу от Бахмута, что может использоваться для более широкого окружения ВСУ. Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины состоится через два месяца. А в Киеве на Майдане масштабно прощались с одним из лидеров "Правого сектора" Дмитрием Коцюбайло (позывной Да Винчи).

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, ждёт ли Грузию свержение власти и что это значит для войны в Украине.