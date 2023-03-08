Украина готовится к большому контрнаступлению. За последние три месяца в страну прибыло уже 40% всей военной помощи, оказанной Пентагоном с начала войны.

Об этом пишет The Economist.

Резкий рост военной помощи начался в январе 2023 года. По расчетам главкома Валерия Залужного, этого хватит на три новых корпуса по 6 бригад, численностью в 20 тысяч человек каждый (в каждой бригаде 3,3 тысячи человек). Всего - 60 тысяч человек.

"В то время как все внимание сейчас приковано к битве за восточный город Бахмут, внимание вскоре будет обращено на ожидаемое контрнаступление, которое может начаться уже в апреле", - говорится в материале.

Поворотным моментом СМИ называет 20 января. Тогда на восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" было принято решение нарастить вооружение Украины к концу марта.

"Соответственно поток оружия превратился из ручейка в поток", - пишет издание.

Так, поставки вооружений, согласованные в Германии только в январе, составляют две трети от общего количества, отправленного Украине за весь 2022 год, и "в результате украинская армия трансформируется".

Когда в январе РФ пошла в наступление в Бахмуте, целью было заставить Украину применить резервы, но "генерал Залужный избежал очевидной ловушки", и вместо того, чтобы бросить войска на оборону Бахмута, отправил их на обучение, пишет издание.

Тем не менее, успех весеннего контрнаступления неоднозначен - большая часть армии Украины по-прежнему состоит из "мобилизованных мужчин с ограниченным опытом", также есть дефицит боеприпасов.

"С другой стороны, российская армия находится в ужасном состоянии", пишет издание. И если она будет наступать дальше по одному из фронтов, то ей придется подтягивать резервы, что создаст бреши в обороне, которыми может воспользоваться Украина.

Ранее Алексей Арестович заявил, что для украинского контрнаступления уже "все готово", а сроки егоначала зависят от погоды.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий говорил, что украинское контрнаступление начнется весной.