Контрнаступление ВСУ состоится через два месяца. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью газете La Stampa.

"Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Мы не торопимся, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев", - заявил он.

Напомним, ранее Командующий сухопутными войсками Александр Сырский заявлял, что удержание Бахмута сейчас позволяет подготовиться к грядущему контрнаступлению.

Тем временем война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях.