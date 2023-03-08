Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк перечислил "правильные приоритеты на весну для антироссийской коалиции".

Об этом он написал в своем Твиттере.

Среди приоритетов, которые он перечислил:

1. "Увеличение военного производства. Снаряды и ракеты. Много;

2. Ускорение логистики снабжения бронетехники. Ремонтные базы;

3. Эффективное контрнаступление;

4. Жесткое давление на пророссийское лобби для предотвращения уклонения от санкций".

Напомним, ранее Михаил Подоляк заявил, что война закончится в этом году.

Также сообщалось, что Подоляк призвал не идти на поводу у РФ и не бояться "большого наступления".

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