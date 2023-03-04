Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на встрече с блогерами заявил, что война в Украине закончится в этом году.

Блогер Саша Бо поинтересовалась у Подоляка о сроках окончания войны, на что он ответил так: "Объясняю прямо. 2023 год. Все закончится".

После этого кто-то из блогеров попросил Подоляка "дать слово пацана", в ответ на это он рассмеялся.

Такой ответ Подоляка и сам формат встречи уже вызвал неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей.

"А США так не считает, НАТО так не считает. Они думают, что это еще два три года будет. Я просто не понимаю, нам хотят лапши навешать? Или они уже такой хейт поймали от народа, что уже нужно дополнительно как-то на нас влиять", — говорит одна из украинских тик-ток блогеров Sania Woman.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал свое мнение, что война в Украине скоро не закончится.

А заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что война в Украине может длиться в течение следующих трех лет.

Война в Украине продолжается уже 374-й день. Мы следим за новостями 4 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 373-го дня войны. Россияне пытаются окружить Бахмут, а к западу от города взорван жизненно важный мост. Продолжает разворачиваться сюжет с диверсионной группой, которая проникла в Брянскую область РФ. ФСБ показала видео автомобилей, которые, по ее версии, были обстреляны "украинской ДРГ". А западные СМИ сообщают, что США и Германия отработали в рамках штабных учений с представителями украинского командования два варианта контрнаступления ВСУ.

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