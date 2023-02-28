Конфликт в Украине может длиться в течение следующих трех лет.

Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль на слушаниях в конгрессе США, посвященных военной помощи Украине.

"Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года", - сообщил он.

Каль добавил, что надеется на поддержку конгресса в финансировании помощи Киеву даже с учетом текущих оценок возможного продолжения конфликта.

Также он рассказал, что Киев просил у Вашингтона до 128 истребителей четвертого поколения. Однако в Вашингтоне считают, что Украине нужно в перспективе от 50 до 80 истребителей F-16.

При этом США не видят смысла начинать сейчас обучение украинских летчиков использованию F-16, поскольку Украина "может никогда их не получить".

"Нет, мы еще не приступали к обучению украинских военных использованию F-16. Наша оценка состоит в том, что сроки доставки этих истребителей и сроки проведения подготовки являются, в сущности, одинаковыми: примерно 18 месяцев… И поскольку мы не приняли решения поставить Украине эти машины – равно как наши союзники и партнеры – на мой взгляд, не имеет смысла начинать обучение использованию систем, которые Украина, возможно, никогда не получит", - сказал Каль.

Как добавил Каль, Киев считает поставки зарубежных истребителей одним из своих ключевых приоритетов, однако на текущем этапе большое значение имеют другие виды военной помощи со стороны союзников.

"Их главный приоритет – системы ПВО, артиллерия и снаряды, а также бронированный транспорт", - добавил замминистра обороны США.

Между тем самая быстрая программа обучения для пилота истребителя F-16 составляет около 35 месяцев.

Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что отправка боевых истребителей в Украину не стоит на повестке дня в Европе.