В Пентагоне показали новое фото с видом на недавно сбитый китайский аэростат из кабины американского самолета-разведчика U-2.

Соответствующий снимок публикует U.S. Air Force.

Фото было сделано 3 февраля одним из пилотов стратегического высотного самолёта-разведчика U-2 ВВС США.

На ней летчик смотрит вниз на вызывающий подозрение китайский аэростат, который завис над центральной частью Северо-Американского континента.

Напомним, в начале февраля президент США Джо Байден приказал сбить китайский аэростат, который, как заявили в Пентагоне, наблюдал за стратегическими объектами США. Шар был сбит над Атлантикой, у побережья Южной Каролины.

В то время китайский зонд пролетел над центральными Штатами и приближался к базе ВВС Уайтмен в Миссури, основному месту базирования малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit и тактических ядерных боеголовок.

А 10 февраля военные США сбили неизвестный аэростат, который вошел в американское воздушное пространство над штатом Аляска. В Белом доме заявили, что у объекта не было возможности маневрировать, он летел "по прихоти ветра".





