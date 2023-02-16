Президент США Джо Байден заявил, что ежедневно получает данные разведки о сбитых воздушных объектах над севером США и Канадой, но пока ничто не указывает на их связь с китайским аэростатом.

Об этом глава Белого дома заявил в обращении, посвященном воздушным объектам.

"Пока ничто не указывает на их связь с китайским аэростатом", - сказал он, добавив, что пока власти США точно не знают, что из себя представляют три последних сбитых объекта.

Американский лидер также подчеркнул, что также пока нет подтверждений, что сбитые над США и Канадой объекты имели бы отношение к разведывательным программам какой-либо страны.

При этом Байден отметил, что не собирается приносить извинения Пекину за свое решение сбить китайский аэростат.

Кроме того, он сообщил, что дал поручение разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов.

"В случае угрозы эти объекты будут сбиты", - сказал Байден.

Интересно, что после выступления он не стал отвечать на вопросы журналистов. А после того как один из представителей СМИ попытался завести разговор о деловых связях семьи президента с Китаем, Байден попросил дать ему отдохнуть. Другого же корреспондента он пригласил в Овальный кабинет, где не так шумно и "есть более вежливые люди", - чтобы обсудить, разумно ли было сбивать аэростат.

Вчера в Белом доме допустили, что три неопознанных летающих объекта, сбитых за последние несколько дней над Америкой, скорее всего были "безобидными коммерческими или исследовательскими проектами, не представляющими реальной угрозы для США".

А Байден дал понять, что инцидент с первым сбитым аэростатом не приведет к конфликту США и Китая.