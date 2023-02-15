Президент США Джо Байден дал понять, что инцидент с китайским аэростатом не приведет к конфликту с Китаем.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, пожелавший остаться неназванным.

Другой источник издания предупредил, что у американской администрации нет четкого плана ответа на китайский инцидент.

При этом агентство пишет, что Байден рассматривает возможность публичного выступления по теме аэростата перед поездкой в Польшу, запланированной на 20 февраля.

Напомним, в начале февраля появилось сообщение, что американские военные последние несколько дней отслеживают над северной частью США разведывательный воздушный шар, который, вероятно, принадлежит Китаю.

Вскоре СМИ написали, что истребитель США сбил воздушный шар у побережья штата Северная Каролина. Аэростат, по оценкам, был размером примерно с три школьных автобуса.

После этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что сбитый по приказу Джо Байдена принадлежащий Китаю аэростат вел наблюдение за стратегическими объектами США.

Ранее "Страна" разбиралась, что известно о летающих объектах, которые сбивают над Америкой.