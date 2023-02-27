Вопрос об отмене ограничений на выезд мужчин за границу сейчас не должен подниматься, потому что "они хотят убежать".

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью DW.

"Давайте более жестко между собой разговаривать. Не надо спекуляций. Что значит ограничение прав? Кроме прав людей в Украине есть обязанность какая-то или нет? Или мы только о правах? Что государство должно обеспечить чем-то, дать возможность выехать, дать возможность жить, как человек хочет. Да, в мирное время все дадим. Но во время войны так не ставится вопрос. Хочешь пересечь границу? То есть хочешь сказать, что Украина должна перестать существовать, потому что ты пересек границу. Потому что когда мы говорим "открыть границы для мужчин", это означает – кто хочет убежать от принятия мужского решения, а они хотят убежать, и это ответ на решение "кто вы?". И это важно", - считает Подоляк.

Напомним, недавно Зеленский запретил чиновникам, нардепам и правоохранителям выезд на отдых за границу.

Также сообщалось, что под действие постановления Кабмина о запрете на выезд за границу попали депутаты местных советов.

Кроме того, мы писали, что районные власти Киева призвали предприятия предоставить списки военнообязанных сотрудников-мужчин.