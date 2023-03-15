Подводим итоги 385-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне не оставляют попыток захватить Бахмут, где продолжаются позиционные бои, сообщает Генштаб ВСУ. Отбиты атаки в районах населенных пунктов Ягодное, Хромово и Орехово-Васильевка.

"Институт изучения войны", изучив кадры с фронта, сообщает, что российские войска продвигались по улице Садовой в южной части Бахмута.

Сам же "Вагнер", который штурмует город, заявил сегодня, что захватил село Зализнянское северо-западнее Бахмута. Украинских подтверждений этому нет, и кадров из населенного пункта тоже. Но американский военный обозреватель Чак Пфаррер, который составляет ежедневные карты по ситуации в Бахмуте, уже отнес это село к зоне контроля России.

Отметим, что направление на Зализнянское потенциально не имеет ничего общего собственно с Бахмутом и, возможно, указывает на планы движения в сторону Славянска, и, как предполагают в военных телеграм-каналах - на Рай-Александровку, чтобы выйти в тыл группировке ВСУ, обороняющей Северск.

Об этом говорят и украинские военные. Российские войска недавно изменили направление наступления и намерены продвигаться к Лиману Донецкой области, сообщил агентству Reuters военнослужащий с позывным "Туман".

Продвижение к Лиману создаст "вершину клещей" и позволит российским войскам создать угрозу окружения для украинских войск (вероятно, имеется в виду угроза окружения подразделений ВСУ в Северске, который находится к северу от Бахмута и к югу от линии наступления российских войск на Лиман).

"Это второе основное направление (после Бахмута), которое очень интересно противнику, потому что если они дойдут до Лимана, то дальше Краматорск и Славянск. Он будет представлять собой "клешневую" угрозу, поэтому за этот район так усиленно пытаются бороться - это не менее важно, чем Бахмут", - сказал "Туман".

Также, судя по всему, российские позиции уже совсем близко от "дороги жизни", по которой снабжается Бахмут - через Хромово. Британский военный блогер War Mapper утверждает, что "северная дорога снабжения (Бахмута - Ред.) была перерезана траншеями и поэтому остается непригодной для использования".

Чьи там окопы - он не уточняет, но речь скорее всего об украинских траншеях, выкопанных для обороны стратегически важного пути. По карте, опубликованной блогером, видно, что российские позиции находятся очень близко к трассе (другие западные журналисты сообщают о расстоянии 700-800 метров).

Неизвестно, насколько в действительности стала проблемной "дорога жизни". Но в целом снабжение Бахмута, судя по рассказам военных, крайне проблемное.

Вчера украинский военный из Бахмута рассказал о снарядном голоде на передовой. По его словам, военные 12 марта засекли российский новейший танк Т-90, который сутки стоял на месте и был досягаем для стрельбы. Но не смогли его поразить, поскольку командование велело экономить импортные средства поражения, а штатная артиллерия находится в режиме жесточайшего дефицита боекомплекта.

"Снарядов катастрофически не хватает. Расход 5-7 выстрелов на цель, и это в урожайный год. Мы знаем 75% основных огневых позиций противника, командные пункты уровня роты и батальона", но их не обстреливают. "Стволы работают активно только на участок, где идут прорывы и приходит срака", - резюмирует военнослужащий.

Отметим, что авиация России сейчас активно отрабатывает по ключевому узлу снабжения Бахмута - Константиновке, через которую идет основной поток грузов на Часов Яр, а оттуда - в осаждаемый город.

Поэтому по Константиновке ежедневно наносятся массированные авиаракетные удары. Только сегодня из было уже несколько. Это тоже наверняка вносит свою лепту в снарядный голод у защитников Бахмута.

Однако активность российской авиации имеет и обратную сторону медали - ее сбивают. Сегодня под Бахмутом был подбит российский бомбардировщик Су-24.

Несмотря на сложную ситуацию, власти Украины ежедневно заявляют, что Бахмут будут удерживать. Владимир Зеленский вчера вечером сообщил о заседании Ставки Верховного главнокомандующего, где было решено усиливать оборону города.

Как именно будут действовать сейчас на Бахмутском направлении - сказать сложно. Но в любом случае, все усилия будут увязаны с тем, готовит ли Украина контрнаступление и где именно оно начнется (к этому вопросу мы еще вернемся ниже).

Кстати, российские телеграм-каналы сообщили сегодня, что ВСУ пошли в атаку под Пологами в Запорожской области. Позже назначенные россиянами "власти" Запорожской области заявили, что атака отбита. Подтверждений этому с украинской стороны нет. Но в целом наступление ВСУ на этом участке - один из самых ожидаемых экспертами сценариев дальнейшего развития военной ситуации в Украине.

Инцидент с дроном в Черном море и его значение

Резонансная история вчера произошла над Черным морем, где после встречи с российскими самолетами рухнул в воду американский беспилотник MQ-9 Reaper ("Жнец").

Общая канва американской версии событий - два российских Су-27 начали облетать дрон и обдавать его "душем" из авиационного топлива. После чего тот потерял управление и был то ли сбит, то ли направлен в воду самими американцами. Это произошло в нейтральном пространстве.

В более ранних версиях США российский самолет задел задний винт беспилотника и повредил его, но позже этот момент из описания событий исчез.

Источник The New York Times говорит, что Reaper вел наблюдение примерно в 75 милях к юго-западу от Крыма. По его словам, аппарат имеет сложные камеры и другие датчики, которые позволяют "заглянуть в Крым" из международного воздушного пространства. Стоимость беспилотника - более 50 миллионов долларов.

Сейчас Россия и США пытаются выловить останки дрона в море, но пока ни у кого это не получилось.

Россия озвучила свою версию.

По ней, "полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения "СВО", доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами".

"С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", – говорится в заявлении минобороны РФ.

Первое, что следует отметить в этой истории - несмотря на то, что первоначально американское командование использовало довольно резкие формулировки относительно ситуации ("безрассудные и некомпетентные действия экипажа российского самолета"), в целом эскалационной риторики у США и НАТО по поводу фактически сбитого Россией беспилотника (поскольку не приходится сомневаться, что "Жнец" был намеренно выведен из строя) не наблюдается.

Более того, сегодня Госдеп заявил, что "не считает непреднамеренным" инцидент с беспилотником

У истории США и СССР был богатый опыт подобных мини-столкновений, и к войне они не приводили - так объясняют американские медиа относительно спокойное отношение Вашингтона к произошедшему.

При этом телеканал CNN обратил внимание на еще один аспект этой темы - риторику республиканцев о том, что Байден своими действиями по поддержке Украины поставил США на грань ядерной войны с Россией.

По мнению издания, заявления самых рейтинговых республиканцев - Трампа и Десантиса - о необходимости урезать помощь Украине и остановить войну получат еще большую поддержку после инцидента с беспилотником в Черном море.

"Очевидное сбитие американского беспилотника российским истребителем над Черным морем на один шаг приблизило к сценарию, которого все боялись с тех пор, как год назад разразилась война, — прямому столкновению между американскими и российскими войсками", - указывает телеканал.

Согласно последним опросам, 80% республиканцев считают важным, чтобы кандидат Республиканской партии на пост президента сопротивлялся вовлечению США в войну между Россией и Украиной.

"Поэтому два потенциальных кандидата от Республиканской партии с наибольшим количеством голосов — бывший президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон ДеСантис — ясно дают понять, что, если они доберутся до Белого дома, спасательный круг американского оружия и боеприпасов для Украины будет в опасности, и война может закончиться на условиях Путина", - пишет CNN.

И, если будет победа республиканцев, "обещание Байдена оставаться с Зеленским столько, сколько потребуется может иметь срок действия до 20 января 2025 года — следующей инаугурации президента".

В российских же телеграм-каналах обсуждают, что, утопив американский дрон, Россия в информационном поле перебила негатив от продления зерновой сделки, что внутри РФ многими считается как проявление слабости на мировой арене (поскольку санкции с российских перевозок зерна так и не были сняты).

Новый "Рамштайн"

Сегодня состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - Рамштайн.

В своем вступительном слове глава Пентагона Остин заявил, что Украине должны передать более 150 танков Leopard. "Коалиция стран, которая предоставляет Украине танки Leopard, продолжает расти. Теперь 9 стран обязались предоставить более 150 танков Leopard", - подчеркнул Остин.

Вероятно, имеется ввиду поставка танков Leopard 1 и Leopard 2.

"Рамштайн-10" внушает оптимизм: усиление ПВО, боеприпасов, обучение и формирование "бронированного кулака", - написал министр обороны Украины Алексей Резников после заседания группы.

Также накануне "Рамштайна" в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом. И заявили, что самая неотложна потребность Украины - это боеприпасы.

"Дискуссия (в Рамштайне - Ред.) станет еще одной возможностью собрать вместе международное сообщество, чтобы сосредоточиться на самых неотложных потребностях Украины, включая боеприпасы. И опять же, это будет оставаться в центре нашего внимания", - сказал бригадный генерал Пэт Райдер.

Тему боеприпасов для Украины сейчас активно разрабатывает и Евросоюз, который завершает работу над соглашением по централизованной закупке снарядов на два миллиарда евро.

Как пишет Politico, план состоит из двух элементов:

1. Один миллиард планируют потратить на частичное возмещение странам, которые могут немедленно пожертвовать боеприпасы из своих собственных запасов.

2. Еще миллиард - на совместную закупку странами ЕС новых боеприпасов.

Politico пишет, что Россия расходует от 20 000 до 60 000 снарядов в день, в то время как Украина использует только от 2 000 до 7 000. Всего страны ЕС за время войны предоставили Украине 350 тысяч 155-миллиметровых снарядов (то есть, примерно на 80 дней боев).

Заседание по этому вопросу в ЕС намеревались провести сегодня - как раз в день "Рамштайна". Но по-прежнему нет понимания, кто конкретно из европейских стран готов опустошить свои арсеналы и на сколько.

Военные перспективы

В России активизируются проверки потенциальных призывников. Уже второй день по регионам РФ объявляют раздачи повесток - как утверждается, для актуализации данных воинского учёта.

Сначала об этом заявили в Воронежской области, а сегодня - в Липецкой. Повестки будут вручаться преимущественно запасникам по месту жительства и работы.

Власти говорят, что это делается для проверки информации в базах данных, внесения их в электронную систему и для предотвращения ошибок, выявленных в ходе частичной мобилизации осенью 2022 года.

Спикер Кремля Песков уже заявил, что выдача повесток - "это обычная практика, все данные надо уточнить, ведётся постоянная работа". При этом он заявил, что вторая волна мобилизации российской властью не обсуждается.

К слову, с такими оценками в целом согласны и на Западе. В Американском "Институте изучения войны" вчера заявили, что Кремль стремится "отгородить" новое поколение от участия в войне и показывает, что полной мобилизации не будет. Также РФ не рассчитывает воевать в Украине более трех лет.

Такой вывод организация делает из попыток России законодательно увеличить призывной возраст.

В понедельник в Госдуму поступил законопроект, который предусматривает немедленное повышение максимального возраста призыва с 27 до 30 лет, а также повышение минимального возраста призыва с 18 до 21 года с ежегодным увеличением на один год в период с 2024 по 2026 год.

"Предусмотренное в законопроекте немедленное повышение максимального возраста, скорее всего, направлено на расширение возрастного диапазона призыва для удовлетворения некоторой части непосредственных потребностей российских вооруженных сил в Украине, а затем на последующее сокращение общих требований призыва на военную службу в российском обществе в последующие годы", - говорится в отчете.

Постепенное повышение минимального призывного возраста означает, что трехлетние группы потенциальных российских призывников, по сути, получат отсрочки на три, два и один год каждая.

"Кремль, возможно, пытается оградить новое поколение россиян от демографических и социальных последствий боевых действий на истощение в Украине, распределяя эти воздействия среди групп россиян", - говорится в отчете.

График сокращения призывного возраста также может свидетельствовать о том, что Кремль не ожидает, что война в Украине продлится дольше, чем следующие три года и крайне не приемлет перспективу всеобщей мобилизации.

В Украине же мобилизация принимает черты именно всеобщей. В связи с чем на Западе уже начали раздаваться тревожные заявления о том, что качество кадрового состава ВСУ падает, и поэтому контрнаступление Украины под большим вопросом.

Нашумевшую статью Washington Post на эту тему сегодня активно комментировала Банковая и ее спикеры.

Упомянул ее в одном из своих эфиров бывший советник Офиса президента Арестович. Проблему он фактически признал.

"Силы Обороны Украины в ходе наибольшей после Второй Мировой войны в Европе, были увеличены в четыре-пять раз. Естественно, что профессиональных военных не хватает, особенно, в младшем командирском звене - сержанты, командиры взводов/рот", - сообщил он.

По словам Арестовича, сейчас многие новые бригады и батальоны "еще ни разу не были в бою". Поэтому, пока идет создание резервов и обучение новобранцев, есть "необходимость держать оборону ценой больших жертв и отсутствия прямого военного успеха в виде наступления и освобождения наших земель".

Он призывает "иметь терпение ждать, пока мы накопим силы". "Когда мы приступим к активной фазе по освобождению нашей территории, настроения поменяются к лучшему", - считает бывший советник ОП.

Потом Владимир Зеленский - явно в том же контексте - заявил, что "мир ошибочно не ожидает от украинцев силы".

"Когда мир ошибочно не ожидает от украинцев сил, миллионы наших людей проявляют такую смелость, что в мире не остается ни одного уголка, где бы не слышали о силе Украины", - написал президент в Телеграме.

По поводу подобных публикаций в западных СМИ, а также заявлений военно-политического руководства Украины об усилении обороны Бахмута, в российских военных телеграм-каналах уже появилась версия, что это якобы все кампания по дезинформации от Киева и Запада.

Мол, таким образом у российского командования хотят создать ложное впечатление, что контрнаступления на юге не будет, а вместо этого ВСУ сосредоточат свои усилия на обороне Бахмута. А на самом деле, по этой версии, основной удар украинское командование готовит как раз на юге, сосредотачивая там наиболее боеспособные подразделения, на Бахмут же отправляют менее подготовленные части, а основные силы оттуда якобы постепенно уже отводят.

Каких-либо объективных подтверждений эта версия не имеет.

Но стоит отметить, что задача подготовки наступления ВСУ на юге (а то, что оно там намечается, в Украине и на Западе практически не скрывают) и укрепление обороны Бахмута для сковывания около него сил противника, друг другу не противоречат.

Но не противоречат только в том случае, если у украинского командования есть достаточно подготовленных резервов, чтоб и для наступления их накапливать, и на Бахмут перебрасывать. А достаточно ли их - вопрос, который мы подробно разбирали здесь.