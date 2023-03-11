Президент России Владимир Путин может посетить саммит стран G20 ("Большой двадцатки"), который пройдет в сентябре в Индии. Для этого в Кремле корректируют рабочий график российского президента.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным источников издания, пока президент РФ еще не принял окончательное решение о поездке на саммит, однако в Кремле не исключают такую возможность.

Отмечается, что на этой неделе официальные лица перенесли на неделю дату проведения ежегодного экономического форума во Владивостоке, который был назначен накануне саммита G20, чтобы дать Путину возможность для маневра.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пока никак не прокомментировал эту информацию, пишет издание.

Напомним, в последнем саммите G20 президент России Владимир Путин участия не принимал.

Теперь же на сайте G20 Владимир Путин значится в списке участников саммита "Большой двадцатки", запланированного на 9-10 сентября в индийской столице (Нью-Дели).

Ранее мы сообщали, что в феврале министры финансов и главы Центробанков стран "Большой двадцатки" (G20) по итогам встречи в Бангалоре приняли совместное заявление, из которого исключили пункты, где говорилось об осуждении действий России в Украине.