Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что за последний год "очень много раз" и "подолгу" созванивался с президентом России Владимиром Путиным и будет это делать и впредь.

Ранее Шольц заявил, что "война зашла в тупик" и отказался от прогнозов на будущее. Но пообещал поддерживать Украину.

А Путин заявил, что целью Запада является развал и ликвидация России.

Война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 376-го дня войны. Офис президента сообщил, что на заседании Ставки у Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута. Сырский сообщил, что бои в городе достигли высшего уровня напряжения. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что противник усиливает интенсивность атак в этом регионе. Оперкомандование "Юг" предупредило о высокой вероятности ракетных ударов.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о событиях минувших суток.