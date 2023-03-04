Переброска американского "самолета Судного дня" в Европу - это сигнал для президента РФ Владимира Путина.

Так предполагает Bild в своем материале в субботу, 4 марта.

Во вторник, 28 февраля, Европейское командование США перебросило в Исландию E-6B Mercury, известный также как "самолет Судного дня". Он представляет из себя воздушный командный пункт, предназначенный для управления вооруженными силами в условиях ядерной войны. Нынешняя версия самолета поступила на вооружение в 1998 году и способна напрямую связываться с подводными лодками, оснащенными баллистическими ракетами. Кроме того, Mercury также может дистанционно управлять межконтинентальными баллистическими ракетами "Минитмен".

"После того, как Россия приостановила участие в соглашении "Новый СНВ", передислокация E-6B Mercury в Исландию может рассматриваться как мера четкого антикремлевского позиционирования", - пишет немецкое издание.

Ранее мы писали, в начале ноября прошлого года американский "самолет Судного дня" Boeing E-6 Mercury прибыл на испанскую авиабазу Рота.

Напомним, 22 февраля Госдума РФ единогласно поддержала закон о приостановлении участия Росии в договоре с США о сокращении и контроле стратегических наступательных вооружений (ядерного оружия).

Также "Страна" рассказывала, что США перебросили в Испанию четыре своих бомбардировщика, способных нести ядерное оружие, после выхода России из СНВ.