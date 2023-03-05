Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российско-украинская война зашла в тупик, который наносит огромный ущерб Украине.

Об этом он сказал в интервью журналисту CNN Фариду Захарии.

Также Шольц отказался от прогнозов на будущее конфликта.

"Очень сложно судить о том, что будет дальше в Украине, но есть кое-что абсолютно ясно: мы будем продолжать поддерживать Украину финансовой, гуманитарной помощью, а также оружием", - заявил канцлер ФРГ.

Условием переговоров с Россией Олаф Шольц назвал вывод ее войск из Украины.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что Киев не получит гарантий безопасности от Запада, пока будет длиться война.

Напомним, по данным Bloomberg, между Германией и Польшей есть серьезные разногласия, рискующие подорвать поставки оружия Украине. В частности, они касаются обвинений Варшавой немецкого руководства в том, что оно отказалось посылать Украине запасные части для старых моделей танков Leopard.

А недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что было бы неразумно использовать поставляемое Киеву оружие для организации нападений на территорию России.