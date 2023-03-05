Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: president.gov.ua

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российско-украинская война зашла в тупик, который наносит огромный ущерб Украине.

Об этом он сказал в интервью журналисту CNN Фариду Захарии.

Также Шольц отказался от прогнозов на будущее конфликта.

"Очень сложно судить о том, что будет дальше в Украине, но есть кое-что абсолютно ясно: мы будем продолжать поддерживать Украину финансовой, гуманитарной помощью, а также оружием", - заявил канцлер ФРГ.

Условием переговоров с Россией Олаф Шольц назвал вывод ее войск из Украины.

Шольц заявил, что война Украины и РФ зашла в тупик

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что Киев не получит гарантий безопасности от Запада, пока будет длиться война.

Напомним, по данным Bloomberg, между Германией и Польшей есть серьезные разногласия, рискующие подорвать поставки оружия Украине. В частности, они касаются обвинений Варшавой немецкого руководства в том, что оно отказалось посылать Украине запасные части для старых моделей танков Leopard.

А недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что было бы неразумно использовать поставляемое Киеву оружие для организации нападений на территорию России.

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