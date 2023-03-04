Немецкий журнал "Штерн" выпустил обложку, на которой "большой" президент США Джо Байден ведет за руку "маленького" канцлера ФРГ Олафа Шольца. Заголовок на ней гласит: "Старший брат вернулся".

Выпуск опубликован в субботу, 4 марта.

Правда, на первый взгляд иронический заголовок сопровождается следующей фразой: "Хорошо, что есть Джо Байден - в конфликте с Россией и Китаем мы снова можем положиться на США".

В оглавлении журнала Байдена называют "Ужасом автократов" и заявляют, что своей исторической миссией он видит "служение демократии".

Напомним, накануне президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц встречались в Белом доме и обсуждали вопросы Украины, а также возможного включения Китая в украино-российский конфликт.

Ранее мы писали, что официальный представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Китай все еще рассматривает возможность предоставить летальную военную помощь России.

Также "Страна" рассказывала, что президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты "отреагируют", если Китай будет поставлять России летальное оружие в войне против Украины.