Президент РФ Владимир Путин сказал, что цель Запада - развал и ликвидация Российской Федерации.

Об этом он заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

По его словам, Запад мог бы принять Россию в "семью цивилизованных народов" только по частям. Русский народ, если Западу удастся развалить РФ и установить контроль над ее осколками, может не сохраниться — "будут московиты, уральцы и другие", утверждает Путин.

Отметим, что эти слова прозвучали на следующий день после того, как президент США заявил в Варшаве, что Запад не ставит себе цель развалить или подчинить себе Россию, а миллионы россиян - "нам не враги". То есть, Путин с этим тезисом Байдена не согласен.

При этом ранее Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию дал понять, что противостояние РФ с Западом будет длительным.

Кроме того, в послании Путина прозвучала практически прямая угроза Западу. В этом контексте президент РФ добавил, что "победить Россию на поле боя невозможно".

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