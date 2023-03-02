Министры иностранных дел "Большой двадцатки" (G20) на саммите согласовали итоговое коммюнике без позиции по Украине из-за возражений со стороны России и Китая.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Министры иностранных дел стран G-20 не смогли прийти к соглашению по описанию войны России против Украины", - сообщил журналистам глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар.

Джайшанкар рассказал, что теперь на двухдневной встрече будет издан итоговый документ вместо официального совместного заявления.

Напомним, на прошлой неделе министры финансов G20 по итогам встречи в Бангалоре приняли совместное заявление, из которого исключили пункты, где говорилось об осуждении действий России в Украине.

Ранее мы писали, что глава МИД Германии Анналена Бербок обратилась к российскому коллеге Сергею Лаврову на саммите G20 с призывом "заканчивать войну".

Кроме того, на мероприятии G20 госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Лавров впервые встретились с января 2022 года. Блинкен использовал дискуссию, чтобы довести до Лаврова что США будут поддерживать Украину в конфликте до тех пор, пока война не закончится, что Россия должна отменить свое решение приостановить участие в войне.