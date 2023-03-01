В США обеспокоены поставками российского урана в Китай. Это может свидетельствовать о росте производства оружейного плутония в КНР.

Об этом пишет Bloomberg.

"Китайский так называемый реактор на быстрых нейтронах на острове Чанбяо является одной из ядерных установок, за которой ведется наиболее пристальное наблюдение. Представители американской разведки прогнозируют, что, когда CFR-600 начнет работать в этом году, он будет производить плутоний оружейного качества, который может помочь Пекину увеличить свои запасы боеголовок в четыре раза в течение следующих 12 лет. Это позволило бы Китаю сравниться с ядерными арсеналами, развернутыми в настоящее время США и Россией", - говорится в материале.

Издание связывает "растущие возможности" Китая по наращиванию вооружения с приостановкой Россией участия в новом договоре по СНВ.

Представители Пентагона говорят, что поставка "Росатомом" 12 декабря 6477 кг урана "подпитывает атомную программу, которая может дестабилизировать военный баланс Азии, где растет напряженность из-за Тайваня и контроля над Южным Китаем".

Китай также строит завод в пустыне в провинции Ганьсу, предназначенный для извлечения плутония из отработанного топлива CFR-600, как только строительство будет завершено через два года.

Пекин прекратил добровольно сообщать МАГАТЭ о запасах плутония с 2017 года, что также вызывает опасения у экспертов издания.

"Опасность сейчас заключается в том, что взаимные обвинения между Пекином и Вашингтоном приобретут ядерный характер, как только CFR-600 заработает, что позволит потенциально производить плутоний для производства оружия в ближайшие годы", - пишет Bloomberg.

Ранее в ГУР сообщили об отсутствии доказательств предоставления Китаем оружия России.

Однако в ЦРУ уверены, что Китай рассматривает возможность отправки летальных вооружений в РФ.