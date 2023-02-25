Группа из четырех американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, способных нести ядерное оружие в пятницу прибыла на авиабазу Морон в Испании.

Об этом сообщило Командование ВВС США в Европе.

Случилось это сразу после заявления президента РФ о выходе из Договора о стратегических наступательных вооружений.

Впрочем, командование мотивирует свои действия совершенно в ином ключе: "Миссии оперативных бомбардировочных групп - это рутинные операции, которые проводятся по всему миру в целях демонстрации приверженности США коллективной обороне, а также интеграции с союзниками и партнерами".

Бомбардировщики взяты из состава пятого авиакрыла с базы Майнот, штат Северная Дакота. Перед прибытием на авиабазу Морон в Испании два B-52 после трансатлантического перелета в пятницу совершили пролет над Эстонией в рамках мероприятий, посвященных дню ее независимости.

Пролет на малой высоте состоялся над площадью Свободы в Таллине во время парада в честь государственного праздника.

Ранее в Госдепе заявили, что США не хотят наращивать ядерный арсенал и не видят такой возможности у РФ.

Также Джо Байден говорил, что не видит подготовки России к применению ядерного оружия.