У США нет желания наращивать свой ядерный арсенал. Также Вашингтон не видит у России таких возможностей.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью The Washington Post.

"Россия сейчас не в том состоянии, чтобы модифицировать свое ядерное оружие. И мы, честно говоря, не заинтересованы и не планируем делать этого", - сказала чиновница.

У нее спросили, изменит ли приостановка Россией своего участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) поведение США в этом вопросе.

"Будем ли мы делать что-либо по-другому? Мы не будем, и мы ясно дали это понять россиянам", - ответила Нуланд.

По ее словам, Вашингтон заинтересован в возобновлении обоюдных инспекций в рамках ДСНВ, которые были фактически приостановлены задолго до формального объявления Москвы о прекращении своего участия в ДСНВ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре между РФ и США об СНВ.

А вскоре после этого Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому Москва приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.