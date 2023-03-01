Иран достиг "впечатляющего прогресса в ядерной сфере" с тех пор, как в 2018 году США при Дональде Трампе вышли из ядерной сделки. На данный момент он способен за 12 дней произвести материал, необходимый для создания атомной бомбы.

Об этом заявил замминстра обороны США по политическим вопросам Колин Каль на слушаниях в комитете Палаты представителей по вооруженным силам, передает WP.

"В 2018 году Ирану потребовалось бы около 12 месяцев для производства одной бомбы из запасов расщепляющих материалов. А сейчас ему потребовалось бы 12 дней. С момента, как мы вышли из СВПД, Иран достиг впечатляющего прогресса в ядерной сфере", - заявил Каль.

Он констатировал, что теперь Иран не хочет возвращаться к новой ядерной сделке и отвергает предложения США.

Ранее Bloomberg сообщал, что в Иране выявили обогащенный до 84% уран. Это всего на 6% ниже уровня, нужного для создания оружия. МАГАТЭ пытается выяснить, как Ирану это удалось, ведь сам он заявлял, что его центрифуги настроены на обогащение урана до уровня чистоты 60%.

МАГАТЭ неоднократно заявляло, что даже уровень 60% технически неотличим от уровня, необходимого для создания ядерного оружия. В большинстве ядерных энергетических реакторов используется материал, обогащенный до 5% чистоты.