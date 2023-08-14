Украина не вошла в список стран, приглашенных на саммит Большой двадцатки.

Об этом сообщил журналистам специальный секретарь индийского председательства в G20 Миктеш Пардеши.

Его спросили, можно ли ожидать визита президента Украины Владимира Зеленского на саммит Большой двадцатки.

"У нас есть лист из девяти стран, которых мы пригласили. Страна, которую вы упомянули, не входит в этот лист", - ответил Пардеши.

Он добавил, что на саммит приглашены Бангладеш, Алжир, Египет, Испания, Нидерланды, Оман и Сингапур.

Об этом решении в начале июня заявлял глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. По мнению дипломата, на форуме должны присутствовать только страны - участницы объединения, Украина же не входит в G20.

Пардеши также задали вопрос, будет ли Индия пытаться объединить страны глобального Юга против российской позиции по поводу войны в Украине.

"G20 — это экономический форум, а не форум для геополитических дискуссий", - пояснил Пардеши. По его словам, на саммите могут обсудить экономические последствия конфликта, но не пути его решения.

Саммит G20 пройдет в начале сентября.

В июле в Индии заявляли, что надеются на приезд президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели на саммит G20.

Западные СМИ писали, что глава Кремля может посетить это мероприятие.