Китай не сворачивает свои связи с Кремлём, несмотря на своё присутствие на посвящённому проблемам Украины саммите в Джидде, куда не пригласили РФ.

Об этом сообщает телеканал CNN.

"Пекин, похоже, не стал сворачивать связи с Россией. Главный дипломат Китая Ван И позвонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову на следующий же день после завершения переговоров в Джидде и вновь заявив о "беспристрастности" Пекина в военном конфликте с Украиной.

Вооружённые силы КНР и РФ вели совместные учения на протяжении всей войны против Украины, включая военно-морское патрулирование у побережья Аляски на прошлой неделе. Ожидается, что президент РФ Владимир Путин посетит Китай в октябре, после того как Си Цзиньпин пригласил его в марте", - анализирует ситуацию телеканал.

Европейские дипломаты, с которыми пообщалось издание, считают, что главной целью появления представителей КНР в Саудовской Аравии - "сдерживание" Европы от более тесного сближения с американцами.

"Основная цель Китая - создать неопределённость в позиции Европы, чтобы они не зашли так далеко, как хотелось бы США. Поддержание экономических связей с Китаем затрудняет американским "ястребам" оттягивание Европы от Китая. Мы подозреваем, что присутствие КНР в Джидде - реакция на то, что своей агрессией РФ сблизила Европу с США. Китай чувствует, что ему нужно возобновить взаимодействие с Украиной", - заявил телеканалу источник в европейских военных кругах.

Уточняется, что Европа по-прежнему импортирует из КНР гораздо больше, чем экспортирует, и это лучше всего отражает уровень её зависимости от Китая. В 2022 году дефицит торгового баланса Евросоюза составил 396 миллиардов евро, что более чем вдвое превышает показатель 2020 года.

Как мы сообщали, Китай увеличил запас импортируемых продуктов и энергии.

Ранее стало известно, что война в Украине заставила Пекин задуматься о собственных возможностях.