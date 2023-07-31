С 1 сентября Китай введет контроль за экспортом определенного оборудования, связанного с дронами. Эти меры контроля станут ответом на растущую напряженность в отношениях с США, связанную с доступом к технологиям.

Об этом заявило министерство торговли Китая.

Как отметили в ведомстве, экспортный контроль коснется оборудования для беспилотников, включая двигатели, лазеры, устройства связи и системы защиты от дронов. Под ограничения также попали приборы для создания инфракрасных изображений и радиолокаторы, которые могут быть использовано для дронов. Без специального разрешения запрещено будет экспортировать двигатели для БПЛА мощностью выше 16 кВт.

Основная цель этих мер контроля — защита национальной безопасности и интересов Китая.

Министерство заявило, что в последние годы расширяется сфера применения БПЛА, растет риск их использования в военных целях.

Ранее Китай ввел экспортный контроль в отношении металлов, широко используемых в производстве микросхем.

Отметим, что беспилотники китайского производства массово используют в боях и украинские, и российские военные.

На днях США обвинили Китай в том, что тот поставляет России технологии и оборудование, которые играют все более важную роль в войне против Украины.