Президент России Владимир Путин поедет в Китай. Визит состоится в октябре, когда в КНР будет проходить форум "Один пояс - один путь".

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на слова помощника главы российского государства Юрия Ушакова.

"Известно, что мы получили приглашение и намерены поехать в Китай", - сказал представитель Кремля. Отвечая на вопрос журналистов о сроках визита, он уточнил, что речь идет об октябре, когда будет проходить форум "Один пояс - один путь".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что одной из тем на повестке дня в рамках визита станет двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, кроме того, Москва и Пекин обменяются мнениями о текущей международной обстановке.

Начиная с 2000 года президент РФ Путин приезжал в Китай 17 раз. Последний раз - 4 февраля 2022 года на открытие зимних Олимпийских игр в Пекине.

В марте глава Китая Си Цзиньпин побывал в Москве, в чем на Западе усмотрели cигнал о сближении России и Китая. Также в мировых СМИ визит китайского лидера в Россию расценили как геополитическую победу Путина.

Мы разбирались, что значит визит Си Цзиньпина в Москву.