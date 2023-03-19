Главным событием в мире, связанным с войной в Украине, в ближайшие дни станет визит Си Цзиньпина в Москву. После чего, по данным СМИ, китайский лидер хочет переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Основной темой будут предложения Китая по мирному урегулированию, озвученные 24 февраля 2023 года. Их ключевой пункт – немедленное прекращение огня. То есть – фиксация нынешней линии фронта, которая де-факто станет границей между Украиной и РФ, что Киев считает для себя неприемлемым. Да и пока не очень понятно поддерживает ли эту идею Москва, либо в планах президента РФ Владимира Путина продолжать войну с расчетом на новые территориальные завоевания.



Поэтому изначально относительно успеха миротворческих усилий Китая присутствует большой скептицизм.



В тоже время, стоит сказать, что буквально недавно Китай продемонстрировал очень эффективный пример примирения двух давних врагов – Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Пекина договорились о восстановлении отношений. Это грандиозное событие для Ближнего Востока (а учитывая глобальное значение этого региона – и для всего мира), которое уже влияет на многие процессы. Например, появились перспективы прекращения кровавой многолетней войны в Йемене, где поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы воюют с армией Саудовской Аравии.



Правда, такой дипломатический успех Китая стал возможен благодаря главному фактору – тесным отношениям Пекина как с саудитами, так и с Ираном. Именно поэтому китайцы и смогли стать эффективными посредниками.



По Украине и России ситуация, очевидно, иная. Китай, безусловно, тесно связан с РФ. Но по Украине этого сказать нельзя. Открытой вражды между Киевом и Пекином нет, но недовольство украинской власти лояльной к Москве политикой Китая время от времени проскальзывает.



Означает ли это, что дипломатические усилия Китая по прекращению войны в Украине гарантировано обречены на неудачу?



Нет. Не означает.



Определенные точки соприкосновения интересов между Киевом и КНР есть.



Хоть Украина, начиная с 2014 года все в большей степени зависит от поддержки Запада (а с февраля 2022 года – зависит тотально), зависимость эта никогда украинской элите не нравилась и была вынужденной - из-за конфликта с Россией. Для украинских элит всегда была комфортна ситуация многовекторности – когда ни одна из крупных мировых сил не имеет определяющего влияния на Украину и не навязывает свои правила. Поэтому даже после 2014 года, время от времени, предпринимались попытки восстановить отношения с Москвой, чтоб для баланса вновь появился альтернативный Западу вектор. Но, с начала 2022 года, это, естественно, ушло в прошлое.

Однако, помимо России и Запада, есть еще Китай. Он находится далеко, но его экономическое влияние и возможности глобальны. До начала российского вторжения именно Китай был главным внешнеторговым партнером Украины.



До войны Зеленский, у которого с Западом были тогда довольно сложные отношения, активно зондировал китайский "вектор". А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия летом 2021 года даже заявлял, что президентская политсила намерена перенимать опыт Компартии Китая, а также о том, что принципы правящих партий Украины и КНР "во многом совпадают".



И даже после начала войны Зеленский всегда подчеркнуто уважительно отзывался о Китае.



Не исключено, что установление "особых" отношений с Пекином президент держит в голове и сейчас. Для украинской власти был бы очень выгодным вариант, если после окончания войны в восстановлении Украины принял бы участие и Китай. Что, помимо прочего, избавило бы Киев от тотальной зависимости от Запада. Тем более, что деньги из Китая идут без каких-либо условий по "проведению реформ". Дополнительный плюс – возможность влиять через Пекин на Москву.

Для Китая "особые" отношения с Украиной также интересны с точки зрения перспектив инвестиций в страну для работы с европейским рынком. И вообще с точки зрения влияния на ситуацию в Европе (особенно, если Украины вступит в ЕС и будет иметь там право голоса при принятии решений). Тем более, что Европа в меньшей степени, чем США, склонна к наращиваю конфронтации с КНР и лишний фактор влияния на ее позицию китайцам не помешает.

Поэтому дипломатические усилия Китая по Украине теоретически могут оказаться отнюдь не бесплодными, если сторонам удастся нащупать какой-либо компромисс.



Однако, как это практически будет выглядеть, пока абсолютно непонятно. Ведь компромисс нужно будет находить сразу между многими игроками – и Украиной (которая провозгласила целью выход на границы 1991 года), и РФ (важность отношений с Украиной для Китая, естественно, не перевешивает важность для него отношений с Россией), и Западом. А учитывая, что США считают Китай еще большей угрозой для себя чем Россию, перспективы каких-либо договоренностей по урегулированию в Украине при посредничестве Пекина и вовсе кажутся близкими к нулю.



Но, с учетом привлекательных перспектив сотрудничества с КНР, Зеленский вряд ли будет с ходу отметать предложения Китая, а попытается начать с Пекином какой-то диалог.



И, если в ближайшие месяцы ход боев на фронте не даст явных преимуществ ни одной из сторон и отношение к возобновлению переговоров начнет меняться, то китайское посредничество может сыграть свою роль. Возможно даже решающую.