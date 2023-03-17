В Кремле официально заявили, что глава Китая Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Москву. Это подтверждается сегодняшним заявлением МИД Китая.

Известно, что в ходе встречи будут обсуждаться "вопросы развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем".

О том, что председатель Китая нанесет визит в РФ, ранее сообщало агентство Reuters. Также, судя по всему, обсуждается возможность переговоров Си Цзиньпина и Владимира Зеленского, которые не общались с начала войны в Украине.

Впрочем, Киев не подтвердил, что Си Цзиньпин проведет переговоры с Зеленским, несмотря на то, что переговоры о возможном разговоре лидеров КНР и Украины продолжаются.

"Мы не можем сказать точно, потому что переговоры продолжаются", – сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Ранее мы писали, что Белый дом заявил, что переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином были бы "хорошим делом".

Война в Украине продолжается уже 387-й день. Мы следим за новостями 17 марта в своем онлайне.