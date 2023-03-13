Прямой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который планирует провести Си Цзиньпин, может стать "значительным шагом в попытках Пекина сыграть роль миротворца в Украине, которые до сих пор воспринимались в Европе скептически".

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, лидер КНР Си Цзиньпин проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как на следующей неделе встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, и эти встречи "отражают стремление Пекина играть более активную роль в посредничестве в прекращении войны в Украине".

"Прямой разговор с господином Зеленским, если он состоится, станет значительным шагом в попытках Пекина сыграть роль миротворца в Украине, которые до сих пор воспринимались в Европе скептически. Это также укрепит репутацию Пекина как глобального влиятельного посредника после того, как на прошлой неделе он способствовал неожиданному дипломатическому прорыву и примирению между Саудовской Аравией и Ираном", - говорится в статье.

Напомним, Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе.

Тем временем война в Украине продолжается уже 383-й день. Мы следим за новостями 13 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 382-го дня войны. Самая сложная ситуация на фронте в районе Бахмута, где уровень потерь выше, чем в других местах. РФ продолжает наступать на этом направлении. В Луганской области россияне экспериментируют, то едут тяжелой техникой до 10-12 единиц, то едет 3 БМП, а между ними идет пехота, или иногда просто запускают по три роты на штурм.

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