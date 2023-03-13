Лидер Китая Си Цзиньпин, который на следующей неделе, как ожидается, посетит Москву и встретится с Владимиром Путиным, планирует провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и впервые с начала войны поговорить с ним.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"По словам некоторых людей, встречи с Путиным и Зеленским, последняя из которых, как ожидается, состоится виртуально, отражают стремление Пекина играть более активную роль в посредничестве в прекращении войны в Украине", - пишет газета.

Ранее сообщалось, что по словам посла Китая в Евросоюзе, после вторжения РФ в Украину Си Цзиньпин созванивался с Путиным и говорил ему, что Китаю не выгодна война.

До полномасштабного вторжения РФ Си Цзиньпин заявлял, что завершение войны в Украине через переговоры "отвечает интересам всех стран Евразии".

Война в Украине продолжается уже 383-й день. Мы следим за новостями 13 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 382-го дня войны. Самая сложная ситуация на фронте в районе Бахмута, где уровень потерь выше, чем в других местах. РФ продолжает наступать на этом направлении. В Луганской области россияне экспериментируют, то едут тяжелой техникой до 10-12 единиц, то едет 3 БМП, а между ними идет пехота, или иногда просто запускают по три роты на штурм.

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