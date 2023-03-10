Китайские государственные оборонные компании поддерживали торговые отношения с российскими оборонными компаниями, находящимися под санкциями, в течение прошлого года.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на таможенные записи, оказавшиеся в распоряжении редакции.

До середины ноября прошлого года, базирующийся в Пекине оборонный подрядчик Poly Technologies отправил не менее дюжины партий, включая запчасти для вертолетов и радиооборудование "воздух-земля" российской подсанкционной компании из Улан-Удэ.

Большинство деталей вертолетов, включенных в поставки в Россию, имели маркировку для использования в многоцелевом транспортно-спасательном вертолете Ми-171Э, тогда как три поставки предназначалась для военно-транспортного вертолета Ми-171Ш, который мог использоваться для войны в Украине.

"Нет никаких доказательств того, что какой-либо из обмениваемых товаров напрямую подпитывает войну России", - отмечает издание.

Тем не менее, стабильные поставки указывают на укрепляющиеся связи между КНР и РФ.

МИД Китая на просьбу прокомментировать поставки заявил, что "не знает о ситуации", Кремль не ответил на запрос издания.

Ранее в разведке США заявляли, что Китай будет продолжать сотрудничать с Россией, несмотря на негативную реакцию. Согласно отчету, продолжение сотрудничества Китая с РФ – это "попытки бросить вызов США".

Напомним, Си Цзиньпина переизбрали руководителем Китая в третий раз.

Также мы писали, что в США ввели санкции против поддерживающих производство иранских дронов компаний из Китая.