Китай увеличит расходы на оборону в этом году на 7,2% - при запланированном экономическом росте около пяти процентов.

Обе цифры были официально озвучены на заседании Всекитайского собрания народных представителей.

Для сравнения - рост ВВП Германии запланирован в размере 0,2%, а экономики США - от 0,5% до 1%.

В Китае рассчитывают ускорить ВВП за счет снятия ковидных ограничений, чем будет запущено "устойчивое восстановление", заявили на открытии Всекитайского собрания.

Китайский же военный бюджет вырастет до 224 миллиардов долларов, подсчитали в CNN (у американцев - 858 миллиардов). Расходы на оборону в Китае растут подобными темпами уже второй год.

Ранее мы писали, что производственная активность Китая в феврале выросла до самого высокого уровня с 2012 года, поскольку заводы начали возвращаться к нормальной работе после нескольких лет сбоев из-за пандемии COVID-19.

Кроме того, Китай собирается конкурировать с системой спутникового интернета Starlink Илона Маска, запустив на орбиту 13 тысяч спутников в рамках проекта "Великая стена".