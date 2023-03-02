Производственная активность Китая в феврале выросла до самого высокого уровня с 2012 года, поскольку заводы начали возвращаться к нормальной работе после нескольких лет сбоев из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Yahoo.

"Вторая по величине экономика мира возвращается к жизни после принятого в декабре Пекином решения резко отказаться от своих строгих мер по охране здоровья, которые предусматривали строгие блокировки, ограничения на поездки и массовое тестирование.

Официальный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI) - ключевой показатель объемов производства в Китае - в феврале составил 52,6 по сравнению с 50,1 месяцем ранее, сообщило Национальное бюро статистики (NBS).

Показатель, самый высокий с 2012 года, превзошел ожидания: аналитики, опрошенные Bloomberg, предсказывали гораздо менее заметный рост до 50,6", – пишет издание.

Напомним, на днях Китай резко вырвался на третье место среди мировых экспортеров автомобилей.

Ранее мы писали, что США обеспокоены поставками урана из РФ в Китай из-за возможного роста производства оружейного плутония в КНР.

Также "Страна" рассказывала, что Китай хочет конкурировать с системой Starlink Илона Маска и запустить тысячи спутников.