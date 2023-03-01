В Соединенных Штатах считают утечку из лаборатории в китайском Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса.

Об этом сообщил директор ФБР Кристофер Врей телеканалу Fox News.

"ФБР уже некоторое время назад пришло к выводу, что наиболее вероятным происхождением пандемии является инцидент в лаборатории в Ухане. Речь идет о потенциальной утечке из контролируемой китайским правительством лаборатории", - сказал чиновник.

При этом Врей отметил, что правительство КНР, по его мнению, "делает все возможное, чтобы помешать" усилиям США и их партнеров по установлению обстоятельств начала пандемии.

Ранее мы писали, что немецкий иммунолог Валентин Бруттель из университетской клиники Вюрцбурга заявил о почти 100%-й уверенности, что коронавирус был разработан в лаборатории. Ученые обнаружили в геноме SARS-CoV-2 "отпечатки" целенаправленных манипуляций. Как они объяснили, в искусственных вирусах такие "отпечатки" всегда появляются в определенном порядке, тогда как в естественных вирусах расположены в случайном рисунке.

При этом в ВОЗ приостановила дальнейшее расследование происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных. Здесь считают, что пандемия коронавируса закончится в обозримом будущем.

Напомним, что в Китае коронавирусом переболели 80% населения.