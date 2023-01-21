Вероятность большого всплеска COVID-19 в Китае в течение следующих двух или трех месяцев маловероятна, поскольку 80% жителей страны уже заражались коронавирусом.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление главного эпидемиолога Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ву Цзунью, появившегося в социальной сети Weibo.

По словам специалиста, массовое перемещение людей во время продолжающихся новогодних праздников по лунному календарю может привести к распространению пандемии, подстегнув распространение инфекции в некоторых районах. Однако вторая волна COVID-19 в ближайшем будущем маловероятна.

Сотни миллионов китайцев сейчас путешествуют по стране, что раньше было невозможно из-за ковидных ограничений. Это вызывает опасения новых вспышек в сельских районах, менее подготовленных для борьбы с крупными эпидемиями.

Между тем представитель Национальной комиссии здравоохранения заявил в четверг, что Китай уже преодолел пик числа пациентов с COVID-19 в инфекционных клиниках и отделениях неотложной помощи.

По данным правительства, по состоянию на 12 января, примерно через месяц после того, как Китай резко ослабил свою политику нулевого уровня COVID-19, около 60 000 человек скончались в больницах. Некоторые эксперты считают, что эта цифра значительно занижена, к тому же многие больные умерли дома, а врачам при этом не рекомендуется указывать COVID в качестве причины смерти.

"Страна" писала, что Государственное управление миграционного контроля КНР с 8 января анонсировало ослабление карантинных ограничений на границе.

Также мы сообщали, что в течение месяца после ослабления антиковидных ограничений в КНР умерли двадцать ведущих китайских инженеров.