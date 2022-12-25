Массовая вспышка ковида в Китае может привести к системным перебоям в производстве смартфонов iPhone и серьезно ударить по бизнесу корпорации Apple.

К такому выводу приходит издание The Financial Times после анализа складывающейся ситуации.

В первую очередь, речь идет о гигантской монтажной фабрике Foxconn в Чжэнчжоу, известной как iPhone City. Хаос там нарастал в течение ноября и достиг пика после того, как в Китае были радикально ослаблены антиковидные меры. Массовые заболевания привели к серьезному замедлению производства - выбывших из строя работников заменять уже некем.

Кризис затронул абсолютно все подразделения Apple в Китае - от производства комплектующих до сборки. В итоге, срок ожидания нового iPhone увеличился для желающих его купить в среднем с нескольких дней до месяца. Это легко понять, если учесть, что до 90 процентов всех iPhone собирается в Китае.

В итоге, Apple испытывает дефицит, оцениваемый цифрой в 15 миллионов смартфонов. А ее чистая прибыль в четвертом квартале 2022 года, по прогнозам, снизится на 8 процентов.

Напомним, технологический гигант Apple намерен перенести производство новых iPhone из Китая и рассредоточить их изготовление на заводах в трех странах - Китае, Бразилии и Индии.

Ранее мы писали, что в Китае 37 миллионов граждан заразились коронавирусом за один день. Нынешний уровень заражения затмил предыдущий ежедневный рекорд в около 4 миллионов, установленный в январе 2022 года.