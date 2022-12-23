37 миллионов граждан Китая заразились коронавирусом за один день, что делает вспышку в стране самой крупной в мире. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Издание ссылается на закрытое заседание Национальной комиссии здравоохранения. Там якобы озвучили, что с начала декабря ковидом заболели 248 миллионов человек - это почти одна пятая населения страны.

Самым "опасным" днем стало 20 декабря - тогда, как указывает издание, заболели 37 миллионов человек. Если быть точным, нынешний уровень заражения затмит предыдущий ежедневный рекорд в около 4 миллионов, установленный в январе 2022 года.

Быстрое снятие Пекином ограничений Covid привело к беспрепятственному распространению высококонтагиозных вариантов омикрона среди населения с низким уровнем естественного иммунитета. По оценкам агентства Bloomberg, более половины жителей провинции Сычуань на юго-западе Китая и столицы Пекина инфицированы.

По данным журналистов, ежедневно от коронавируса и его последствий погибает около 5 тысяч человек в день.

Напомним, итальянец с биполярным расстройством заразился оспой обезьян, ВИЧ и ковидом одновременно, но сифилис вылечил.

Также "Страна" писала о том, как немецкие ученые нашли подтверждение искусственного происхождения коронавируса SARS-CoV-2.