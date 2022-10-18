Министерство здравоохранения Украины показало свежую ковидную статистику. За период с 10 до 16 октября зафиксировано 22 914 новых случает болезни. Из них детей - 2 439, медработников - 456.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Facebook.

По данным ведомства, за прошедшую неделю:

госпитализировано – 4797 человек,

умерли - 203 человека,

выздоровели - 34 576 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 5 279 346 человек;,

выздоровели - 5 095 437 человека,

умерли - 109 819 человек,

прошли тестирование (методом ПЦР и экспресс) - 32 495 903 человека.

За отчетную неделю 104 637 человек были вакцинированы от коронавируса. Из всех проведенных прививок 7,1% составляют первые дозы, 4,8% - вторые дозы, 75,1% - первые бустерные дозы, 13,1% - вторые бустерные дозы.

С начала вакцинальной кампании вакцинировано 16 146 963 человека, из них две дозы получили 15 337 754 человек, первую бустерную дозу - 2517241 человек, вторую бустерную дозу - 75231.

Почти 809 тыс. человек не получили вторую дозу, а более 12,8 млн. - первую бустерную дозу.

Напомним, ранее медики сообщили, когда делать прививку от коронавируса украинцам, которые его уже перенесли.

Также мы писали, что медики предупредили украинцев об одновременной циркуляции гриппа и коронавируса этой зимой.