В мире очень быстрыми темпами распространяется новый подвариант коронавируса XBB.1.5, который может спровоцировать новую волну случаев заболевания. Это беспокоит медиков.

Об этом пишет Deutsche Welle.

"В начале декабря около 2 процентов новых случаев заражения в США были вызваны подвариантом XBB.1.5. Сейчас, в начале января, это число, вероятно, превышает 50 процентов. Это удивительные темпы роста", - констатирует Пол Хантер, эпидемиолог из Университета Восточной Англии в Великобритании. Он допускает, что XBB.1.5 станет преобладающим вариантом в Европе, возможно, даже к концу января.

XBB.1.5 - это подвариант доминирующего сегодня в мире варианта коронавируса "омикрон". Он лучше, чем другие "версии" коронавируса, способен обойти иммунную защиту. Он нейтрализуется иммунными клетками, объясняет Хантер, но иммунная система не распознает его так быстро, как другие варианты вируса. "Это важно, потому что тяжесть вашего заболевания зависит от того, сколько вируса циркулирует в организме", - поясняет Майкл Хэд, эпидемиолог из Университета Саутгемптона в Великобритании.

Первые данные из США свидетельствуют о том, что XBB.1.5 не более смертоносен, чем другие подварианты "омикрона". Однако эксперты опасаются, что, если он будет быстро распространяться, то это приведет в итоге к росту количества людей с тяжелыми симптомами, похожими на симптомы других подвариантов "омикрона".

Ранее сообщалось, что в Китае 37 миллионов граждан заразились коронавирусом за один день.

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