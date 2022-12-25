Американская автомобильная компания Tesla приостановила производство на своем заводе в Шанхае из-за резкого роста количества заболеваний COVID-19 после того, как Китай ослабил свою политику "нулевого уровня".

Об этом сообщает Reuters.

Ранее агентство сообщало, что компания планирует приостановить производство Model Y на заводе с 25 декабря по 1 января. Работники завода и ее поставщики также болеют, что создало проблемы для операций на прошлой недели.

Tesla борется с повышенным уровнем запасов, поскольку ее второй по величине рынок готовится к спаду.

По данным агентства, приостановка заводом сборки Model Y в конце месяца будет частью сокращения запланированного производства примерно на 30% в этом месяце для этой модели, которая является самой продаваемой моделью.

Ранее сообщалось, 37 миллионов граждан Китая заразились коронавирусом за один день, что делает вспышку в стране самой крупной в мире.

Напомним, американский предприниматель, руководитель компаний Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск потерял в 2022 году около 122,6 миллиардов долларов.