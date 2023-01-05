Штамм коронавируса Omicron XBB.1.5, который всего за несколько недель стал доминирующим в США, может спровоцировать новую волну случаев заболевания.

Об этом заявила на брифинге 4 января эпидемиолог и технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керкхове.

Ван Керхове сказала, что в ВОЗ обеспокоены тем, насколько быстро этот подвариант распространяется на северо-востоке США. Число людей, инфицированных XBB.1.5, удваивается в США примерно каждые две недели, что делает его самыс распространенныс вариантом в стране.

"Это наиболее трансмиссивный из обнаруженных подвариантов. Причиной этого являются мутации в этом подварианте омикрона, позволяющие вирусу прикрепляться к клетке и легко размножаться", - объяснила Ван Керкхове.

По ее словам, штамм нашли в 29 странах, но он может быть еще более распространенным. Она добавила, что стало трудно отслеживать варианты коронавируса, поскольку секвенирование генома во всем мире сокращается.

Как сказала Ван Керхове, у ВОЗ пока нет данных о серьезности XBB.1.5, но пока ясно, что он не провоцирует более тяжелое течение заболевания, чем предыдущие версии омикрона. Консультативная группа ВОЗ, отслеживающая варианты коронавируса, проводит оценку риска для XBB.1.5, которую опубликует в ближайшие дни.

"Чем больше будет циркулировать этот вирус, тем больше у него будет возможностей измениться. Мы ожидаем новых волн заражения по всему миру, но это не обязательно приведет к новым волнам смерти, потому что наши контрмеры продолжают работать", - заверила Ван Керкхове.

Ученые говорят, что XBB.1.5 примерно так же хорошо противостоит антителам иммунитета и вакцинам, как и его родственники XBB и XBB.1, которые были двумя наиболее уклончивыми от защиты иммунитета подвариантами. Но у XBB.1.5 есть мутация, которая заставляет его более прочно связываться с клетками, что дает ему преимущество в распространении.

На том же брфинге в ВОЗ заявили, что Китай не дает точных данных о госпитализации и смертях от ковида в стране.

Между тем в Украине растет число госпитализаций пациентов с COVID-19.