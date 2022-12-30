В Украине в конце декабря возросло количество госпитализаций людей с COVID-19.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона в пятницу.

"Продолжаем регистрировать COVID-19 и случаи, которые закончились летально. В течение последней недели мы наблюдаем увеличение количества госпитализаций на 14% чем неделей ранее. За последнюю неделю в больницы попали почти 3 тысячи украинцев", - сообщил Кузин.

По его словам, большая часть летальных случаев фиксируется среди пациентов в возрасте 60 лет и старше.

По словам Кузина ,тенденция роста госпитализаций наблюдается на фоне падения показателей вакцинации из-за вопросов безопасности во время войны.

"За последнюю неделю были проведены около 47 тысяч вакцинаций, это достаточно низкий показатель. Люди преимущественно получают именно бустерные дозы вакцины. Это именно та когорта сознательных граждан, которые приходят в пункты вакцинации и получают полный курс", - уточнил он.

Ранее мы писали, что врачи утверждают, что если вы получили две дозы прививки от коронавируса более года назад, не следует начинать заново курс вакцинации - нужно просто сделать бустерную прививку и продлить защиту от тяжелого течения болезни.

Кроме того, "Страна" сообщала, что в Украине продлили действие коронавирусного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 30 апреля 2023 года.