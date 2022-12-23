В Украине продлили действие коронавирусного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 30 апреля 2023 года.

Соответствующее решение принял Кабмин на сегодняшнем заседании, сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.

"Внесены изменения в распоряжение КМУ от 25.03.2020 N 338 "О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации" и постановления КМУ от 09.12.2020 N 1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Продлен для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 30.04.2023. Также продлен по всей территории Украины карантин до 30.04.2023", - написал он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что американцы в октябре создали новый вирус на базе омикрона.

Напомним, что в Китае сейчас идет взрывной рост заражений коронавирусом. Так, за 20 декабря в Китае 37 миллионов граждан заразились коронавирусом за один день, что делает вспышку в стране самой крупной в мире.

Ранее мы писали, что в Австрии и Германии появился новый вариант штамма коронавируса омикрон, отличающийся множеством мутаций.

А в расследовании ВВС сообщалось, что окружение президента РФ Владимира Путина почти два года сидит в карантине и сдает сотни анализов.