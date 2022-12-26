В то время как мир успел подзабыть о пандемии коронавируса, в Китае после отмены жестких ковид-ограничений - новая мощнейшая вспышка заражений вирусом.

За первые три недели декабря, по неофициальным данным, заразились 250 млн человек миллиардной страны.

Как сообщает Financial Times, такие оценки озвучил замдиректора китайского ведомства здравоохранения Сунь Ян.

По его словам, инфицировано уже более половины 21-миллионного населения Пекина.

Официально в Китае запретили разглашать ковид-статистику.

Как сообщают работающие в стране журналисты мировых СМИ, китайские больницы переполнены, а крематории не справляются со сжиганием трупов. По оценкам экспертов, как передает DPA, от ковида в Китае умерли уже сотни тысяч людей.

Китай долго пытался избежать новой ковидной эпидемии, для этого вакцинировали 90% населения. А в начале декабря, после массовых протестов, Китай неожиданно отказался от политики "нулевой терпимости" к ковиду. В стране прекратили масштабное тестирование населения и разрешили инфицированным изолироваться и выздоравливать дома. Власти обосновали это тем, что новые разновидности омикрон-варианта коронавируса уже не приводят к тяжелым случаям заболевания.

Однако что-то пошло не так - и резкая отмена всех мер по борьбе с пандемией привела к всплеску заболеваемости.

С четверга рекордное количество звонков в больницы зарегистрировали в городе Сучжоу, а количество обращений в центр экстренной медицинской помощи в Ханчжоу возросло более чем в три раза. В одной только китайской провинции Чжэцзян с населением порядка 65 млн человек каждый день заражается миллион человек.

Выясняли, что происходит в Китае и как это отразится на мире и Украине.

Перестарались с ограничениями

Одной из возможных причин новой вспышки эксперты называют мутацию вируса коронавируса на фоне отсутствия естественного иммунитета, когда большинство людей переболело, как произошло в большинстве стран мира.

"У нас буквально за одну неделю сняли все ковидные ограничения, и так как мы три года жили в изоляции, то сейчас ковид скосил 90 процентов населения. В Шанхае снова пустые улицы, почти никто не ездит на метро, курьера приходится ждать по три часа, закрылись огромные супермаркеты, потому что некому работать. Лекарств от гриппа не хватает. Особенно в дефиците противовирусный препарат Paxlovid, на черном рынке за упаковку платят по 800 долларов. Даже парацетамол уже продают поштучно", - делится с нами живущая в Шанхае учительница из Украины Мария.

"Случилось то, что предсказывали эксперты: ковид очень заразен и шансов, что он не попадет в Китай, не было. Но китайские власти тратили миллиарды юаней, чтобы не пустить вирус в страну и не дать ему распространиться, когда он все же проникал. В этой ситуации резкое снятие всех ограничений стало наихудшим из возможных сценариев. По одной из версий, к вспышке привело снижение темпов вакцинации, а также то, что около 40% населения (особенно среди уязвимой пожилой группы) не получило бустер", - говорит нам живущий в Берлине эксперт по Китаю Чжимин Сюй.

Эксперты сходятся во мнении, что к вспышке могла привести трехлетняя изоляция китайцев и прорехи с вакцинацией.

"Проблема для Китая заключается в том, что негативные последствия политики нулевого ковида переживались населением в течение почти трехлетнего периода, а критическим фактором стало то, что часто самых пожилых людей не вакцинировали", - сказал британскому научному изданию Science media center Эндрю Поллард, директор Оксфордской группы по вакцинам и профессор по инфекциям и иммунитету Института пандемических наук Оксфордского университета.

"Китай явно находится в очень сложной ситуации. Я писал об этом больше года назад, когда обсуждал, чем закончится пандемия. Во всех странах был/будет всплеск инфекций по окончании контроля или даже до его окончания. Это неизбежно. Что не является неизбежным, так это количество госпитализаций и смертей. Ни вакцинация, ни естественное заражение не обеспечивают иммунитет к инфекции более чем на несколько месяцев. Но иммунитет к тяжелому заболеванию сохраняется несколько дольше. Защита после вакцинации (для 50% и более людей) вероятна около года, но несколько дольше после естественной инфекции и еще дольше при гибридном иммунитете (как при инфекции, так и при вакцинации). Гибридный иммунитет обеспечивает хорошую защиту от тяжелых заболеваний, по крайней мере, в течение нескольких лет. Китай снизил количество вакцинаций примерно с февраля этого года, и, следовательно, большая часть защиты от инфекции теперь будет потеряна. Поскольку китайское население до недавнего времени не сталкивалось с большим количеством инфекций, очень немногие люди получили гибридный иммунитет, и поэтому большая часть защиты от тяжелых заболеваний также будет потеряна. На Западе у большинства сейчас гибридный иммунитет, поэтому смертность от инфекций намного ниже, чем год назад. Кроме того, сообщается, что вакцинация пожилых людей отстает от вакцинации молодых людей, и пожилые люди болеют более тяжело. Мы не знаем, какой уровень смертности от инфекции в Китае в настоящее время. Проблема Китая сейчас не в том, что они сняли ограничения слишком рано, а в том, что они слишком долго придерживались политики нулевого ковида после кампании вакцинации, так что защитный эффект был в значительной степени утрачен", - сказал Science media center Пол Хантер, профессор медицины университета Восточной Англии.

Что касается остального мира, то эксперты полагают, что ситуация в Китае не перерастёт в новую пандемию.

"В конце концов, большая часть остального мира имеет гибридный иммунитет. Говорят, что именно вариант омикрон BF.7 движет волной в Китае, но в глобальном масштабе этот вариант, по-видимому, не имеет каких-либо преимуществ роста по сравнению с другими вариантами и находится в упадке во всем мире. Так что да, Китай в настоящее время переживает всплеск заболеваемости, и я не знаю, как долго это продлится, но я не думаю, что это представляет собой серьезную эскалацию угрозы миру в целом", - говорит Хантер.

Риск мирового кризиса

В то же время, даже если вспышка ковида в Китае и не приведет к новой волне эпидемии во всем мире, есть риски другого плана. Экономического.

Китай - один из столпов мировой экономики, из-за торможения экономической активности на фоне рекордной заболеваемости, может затянуть в рецессию весь мир, спровоцировав глобальный экономический кризис, как в 2008 году.

В Китае уже останавливаются целые отрасли, зависает производство, а транспортные потоки замирают. Особенно пострадала сфера логистики - грузы (как большие контейнеры, так и почтовые посылки). Следом - строительство и финансы. Юань дешевеет. На этом фоне падает потребление нефтепродуктов, сырья, сокращается производство, в том числе техники.

Экономические партнеры КНР по всему миру следят за тем, как долго громадная сеть китайских заводов и фабрик, на долю которых приходится почти треть мирового промышленного производства, сможет выпускать свою продукцию.

Например, простои из-за ковида на китайском заводе самого важного подрядчика Apple - компании Foxconn - уже привели к тому, что рождественские продажи iPhone 14 провалились.

Остановилась и работа завода Tesla.

Длительный сбой в обрабатывающей промышленности Китая может стать серьезным потрясением для мировой экономики, поскольку Китай экспортирует до одной трети мировых комплектующих. Это в дополнение к потенциальным проблемам с международными перевозками, которые уже проявляются в дальнейшем увеличении стоимости доставки.

То, какими будут последствия возможного экономического кризиса в Китае, зависит от действий национальных правительств. Для некоторых стран это может стать возможностью, для других - превратиться в катастрофу.

Чего ждать Украине

Для Украины ситуация двоякая.

"Если эпидемия приобретет глобальный масштаб, и заразятся десятки, а то и сотни миллионов китайцев, это может нанести очень серьезный ущерб китайской экономике, оценка развития которой уже была снижена с 4-5% до 2,5%. В итоге это приведёт к уменьшению потребления Китаем ключевых энергоносителей в мире. Это отразится на ценах на энергоносители в мире и в целом на сырьевые товары - уголь, продукты питания. Это ударит, конечно, по таким странам как Саудовская Аравия, Иран и многим другим. Но в первую очередь это ударит по России, которая поставляет в Китай энергоносители (нефть, газ, уголь) и электричество на сумму более ста миллиардов долларов в год. Китай превратился в главный российский энергетический офшор, главного клиента и потребителя. Снижение потребления Китаем приведет к тому, что Россия может не досчитаться десятков миллиардов долларов для своего государственного бюджета. Конечно, быстрого коллапса это не вызовет. Но в то же время снизит финансовые возможности России, вынудит ее более быстро переходить на использование внутренних резервов страны. Возможно, подтолкнет к поиску компромиссных моделей урегулирования по Украине. В то же время снижение цен на энергоносители в мире может позитивно сказаться на Европе и на США, но снижение цен на сырьевые товары, которые всегда связаны с замедлением экономической активности, может удешевить и украинский экспорт сельскохозяйственной продукции", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Риск для Киева состоит в том, что проблемы в Китае могут привести к военной эскалации вокруг Тайваня, которая способна отвлечь внимание от войны в Украине.

"Экономический кризис для Китая может означать ужесточение внешней политики, спровоцировать Пекин на военную операцию против Тайваня - как попытку компенсировать экономические проблемы, сместить фокус общественного внимания. В итоге битва за Тайвань может распорошить силы Запада", - прогнозирует Бортник.

К слову, на днях китайская армия провела учения вблизи острова.

Неспокойно и на соседнем корейском полуострове. Минобороны Южной Кореи сегодня сообщило, что в воздушное пространство страны сегодня вторглись 5 северокорейских беспилотников. Один из них подлетел прямо к Сеулу.

Учитывая, большое влияние, которое оказывает на КНДР Китай, нельзя исключать, что напряженность может возникнуть и в этом регионе.

Что касается сценария новой волны эпидемии во всем мире (если не оправдаются прогнозы о том, что распространяющийся сечам в Китае штамм не несет угрозы возобновления пандемии в других странах), то это будет иметь, безусловно, сильные последствия для всех стран. Включая, естественно, Украину. И может привести к активизацию поисков всеми сторонами путей прекращения боевых действий на фоне более глобальных проблем.

Но, как писалось выше, ученые пока не прогнозируют, что события в КНР приведут к резкому росту заболеваемости в масштабах планеты.