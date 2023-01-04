Китай предоставляет не совсем полные и точные данные о госпитализации и смертности от коронавируса.

Об этом заявил на брифинге директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Мы считаем, что текущие данные, которые публикует Китай, не в полной мере отражают ситуацию относительно госпитализации, приема в отделения интенсивной терапии и в особенности относительно смертности", - сказал он.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что организация попросила КНР быстрее и на более регулярной основе передавать более надежные данные о госпитализации и смертности от коронавируса, а также активизировать секвенирование вируса.

В начале декабря Китай ослабил антиковидные ограничения, после чего в стране было зафиксировано повсеместное распространение коронавируса - им заразились около 40 миллионов человек. Как отмечают медицинские специалисты, китайцы массово подхватили ослабленные штаммы, поэтому болезнь протекает легко, а вероятность летального исхода чрезвычайно низкая.

Между тем в Украине растет число госпитализаций пациентов с COVID-19.