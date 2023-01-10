В Украине по состоянию на начало января новый подвид коронавируса ХВВ.1.5, который быстрыми темпами распространяется в мире и может спровоцировать новую волну случаев заболевания, не зафиксирован. Ситуация с течением коронавируса контролируется.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"Ситуация в мире вокруг COVID-19 остается нестабильной. Появляются новые виды и подвиды болезни. В последнее время эпидемиологи обращают внимание на распространение нового штамма под названием ХВВ.1.5", – говорится в сообщении Минздрава.

Центр общественного здоровья постоянно проводит молекулярное эпидемиологическое наблюдение за SARS-CoV2. Специалисты провели уже 928 секвенировок за все время и подварианта ХВВ.1.5 не обнаружили.

В Центре контроля и профилактики заболеваний говорят, что новый субвариант уже занимает второе место после оригинального подтипа "Омикрон", или составляет 40% среди всех подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США.

Ученые исследуют, является ли XBB.1.5 более серьезным, чем другие циркулирующие подварианты. Пока информации, доступной для оценки каких-либо изменений относительно тяжести инфекции, недостаточно.

В то же время старший эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что XBB.1.5 является наиболее заразным из всех. По словам ученой, у XBB.1.5 есть мутации, позволяющие ему "прилипать" к клеткам и легко размножаться.

Как писала "Страна", новый подвид "Омикрона" под названием ХВВ.1.5 зафиксировали в октябре 2022 года в США. По данным ВОЗ, этот штамм коронавируса уже был обнаружен в 29 странах и он угрожает новой волной пандемии.

Ранее сообщалось, что в Китае 37 миллионов граждан заразились коронавирусом за один день.

Также мы писали, что в Украине разрешили бустерную COVID-прививку всем желающим.