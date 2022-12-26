Китай с 8 января отменяет правило об обязательном карантине для въезжающих в страну иностранцев.

Об сообщает South China Morning Post.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая попросила чиновников подготовиться к понижению уровня управления Covid-19, что означает, что блокировки, изоляция и карантин больше не потребуются.

В начале декабря, на фоне роста недовольства населения, Китай отменил частое ПЦР-тестирование, но восьмидневный карантин для иностранных прибывающих еще официально не отменен.

Ныне действующими правилами прибывающим в Китай иностранцам требуется пять дней карантина в специально отведенном учреждении и три дня изоляции на родине.

Некоторые люди, в том числе путешественники без дома в Китае, проводят все восемь дней на объекте карантина.

Напомним, в сентябре в Китае власти вводили локдаун в мегаполисе Чэнду с населением в 21 миллион человек из-за вспышки Covid-19. После шести вечера на улицах Чэнду объявлялся комендантский час, а до этого времени покидать жилище мог только один член семьи раз в сутки для покупки продуктов.

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