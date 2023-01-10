Двадцать ведущих китайских инженеров умерли в течение месяца после ослабления антиковидных ограничений в КНР.

Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По оценке бывшего главного научного сотрудника Китайского центра по контролю за заболеваниями Цзэн Гуана, в Пекине заразились коронавирусом более 80 процентов населения. Именно в столице проживают большинство ученых и инженеров преклонного возраста.

Одно из ведущих академических учреждений Пекина и КНР — Инженерная академия. В ней насчитывается свыше 900 членов, которые участвовали в разработке концепции, проектировании и строительстве почти всех китайских мегапроектов, включая крупнейшую в мире плотинную гидроэлектростанцию "Три ущелья", сеть высокоскоростных железных дорог и космическую станцию "Тяньгун".

По информации академии, с 15 декабря по 4 января умерли 20 ее членов. Для сравнения, с 2017 по 2020 год в среднем ежегодно умирали по 16 членов академии, а в 2021-м зафиксировали 13 смертей.

Самым молодым из скончавшихся был 77-летний физик Ти Тяньчу, специализировавшийся на атомных часах, самым старшим - 102-летний Чжан Цзиньчжэ, который в 1950 году основал первое в Китае отделение детской хирургии в больнице Пекинского университета.

Кроме того, умерли главный инженер программы быстрого ядерного реактора Сюй Ми, разработчик первого в Китае оптического волокна Чжао Цзысэнь, инженер-основатель редкоземельной промышленности Чжан Гочэн, лауреат высшей национальной премии в области науки и техники за вклад в лазерное оружие Чжао Иньцзюнь. Ни в одном из этих случаев причину смерти академия не назвала.



Врач из крупной пекинской больницы, пожелавший сохранить анонимность, сказал газете, что академики обычно получали привилегированное лечение наравне с заместителями министров. Но, по его словам, в последнее время в больничных палатах совсем нет свободных мест и пациентам еще везет, если их размещают в холле. Кроме того, пандемия привела к истощению ресурсов в системе общественного здравоохранения и, соответственно, к задержке в лечении других заболеваний, добавил медик.

Ученый, который тоже попросил не называть его имени, считает, что пока слишком рано оценивать общее влияние пандемии на научно-технический сектор Китая.

"Сейчас наша граница вновь открывается. Мы можем встретиться с коллегами со всего мира, чтобы снова генерировать новые идеи и тесно сотрудничать по интересным проектам", - сказал он.

Китай в начале декабря оптимизировал антиковидные ограничения, после чего в стране было зафиксировано повсеместное распространение коронавируса. Как отмечают китайские медицинские специалисты, это ослабленные штаммы вируса, поэтому болезнь обычно протекает в щадящей форме, вероятность летального исхода низкая.

Ранее Государственное управление миграционного контроля КНР проинформировало, что с 8 января власти существенно ослабят карантинные ограничения на границе.

Как писала "Страна", в ВОЗ подозревают, что Китай не дает точных данных о госпитализации и смертях от ковида в стране.