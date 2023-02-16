Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила дальнейшее расследование происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных.

Об этом заявила на брифинге в среду эксперт организации Мария ван Керкхове.

При этом специалист дала понять, что ВОЗ не отказывается окончательно от планов установить источник коронавируса.

"Я думаю, нам нужно совершенно ясно дать понять, что ВОЗ не отказалась от изучения происхождения COVID-19. Мы не отказались и не будем этого делать", - сказала она.

По ее словам, ВОЗ планировала проводить работу поэтапно, но "этот план изменился".

"Политические события во всем мире действительно воспрепятствовали прогрессу в понимании происхождения COVID-19", - отметила ван Керкхове.

"Второй фазы не ожидается", - добавила она.

Комментарий ван Керхове, технического руководителя ВОЗ по COVID-19, был реакцией на отчет, опубликованный во вторник журналом Nature, в котором говорилось, что ВОЗ "тихо отложила" свои планы продолжить расследование происхождения SARS-CoV2 из-за препятствий для дальнейших важных исследований в Китае.

Спорный отчет совместной китайской и международной миссии в Ухане, ставший итогом первого этапа расследования, был опубликован в марте 2021 года, но критики заявили, что он замалчивает упущение Китаем ключевых данных о пациентах в первые дни вспышки в Ухане.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в июле 2021 года сообщил, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса и ожидает прозрачности от властей КНР. Но Китай категорически отверг эти планы и по-прежнему не желает публиковать дополнительные данные о пациентах или разрешать группам исследователей посещать страну.

Между тем помимо ВОЗ истоки коронавируса ищут независимые группы ученых. Так, иммунолог Валентин Бруттель из университетской клиники Вюрцбурга заявил: можно почти со 100% уверенностью говорить, что коронавирус был разработан в лаборатории.